Descoperă orașele imperiale ale Marocului

Marrakech, Casablanca, Fez sau Rabat sunt doar câteva din perlele marocane din Țara Medinelor Antice. Cu ale sale forturi mozaicate ce domină nesfârșitele întinderi aride, palatele berbere de la poalele Munților Atlas și stațiunile vibrante de pe coasta Oceanului Atlantic, Maroc este una dintre cele mai colorate și bogate destinații din lume.

Pornește în descoperirea orașelor imperiale din Maroc, într-un circuit de 10 zile de la Europa Travel. Și în acest an, turoperatorul low-cost a pregătit o mulțime de oferte la toate pachetele turistice pe curse charter cu avionul în cele mai populare destinații exotice, la tarife accesibile și servicii excelente.

Locuri pe care nu trebuie să le ratezi

Considerat ”Poarta către Africa”, Maroc este învăluit într-o atmosferă influențată de berberi, fenicieni, cartaginezi, romani și arabi care și-au lăsat amprenta mai pe cultura culinară și arhitectura țării. Amestecul interesant de stiluri și culori al clădirilor medievale este un magnet pentru iubitorul de istorie care va găsi aici teritorii locuite încă din Antichitate.

Unul dintre cele mai importante centre comerciale ale țării este Casablanca, un oraș vibrant, unic prin arhitectură ce îmbină excelent tradițiile arăbești cu modernitatea, dat fiind și poziția excelentă pe coasta Oceanului. Devenit faimos încă din 1942 odată cu filmul de dragoste al regizorului Michael Curtiz, Casablanca este fără îndoială cel mai cosmopolit dintre orașele islamice.

Medina Antică este cea mai aglomerată zonă a metropolei, unde îi vei întâlni pe îmblânzitorii de cobre și femeile care realizează tatuaje cu henna. Simbolul orașului este Moschee Hassan II, a 7-a cea mai mare din lume care deține cel mai înalt minaret de pe mapamond. După ce te pierzi printre bazarele colorate în căutare de mirodenii, poți porni într-o călătorie spirituală către ”pământul lui Dumnezeu”.

Marrakech, de la poalele Munților Atlas, a fost cea mai importantă așezare a berberilor, iar astăzi îndeplinește rolul de capitală culturală a Marocului. Este numit și ”orașul roz”, datorită clădirilor din cărămidă roșie realizate în timpul perioadei protectoratului francez (când cetățenii erau obligați de stat să-și vopsească casele doar în nuanțe de burgund sau roz).

Loc binecuvântat de natură, în Marrakech temperaturile nu scad niciodată sub 28 de grade Celsius, prilej excelent să explorezi la pas Medina si Piata Jemaa el Fnaa (parte din UNESCO), zone păzite de ziduri fortificate și împărțite în străduțe labirintice.

Cultură și aventură

Tot din patrimoniul mondial UNESCO face parte și Medina din Essaouira, un liniștit oraș portuar de pe coasta Atlanticului, pe care îl poți explora în turul tău. De aici pornește spre Ouarzazate – ”poarta spre deșert”, cu ale sale oaze luxuriante dominate de kashaburi roșiatice. Dacă te dai în vânt după aventuri, poți explora vastul deșert într-un jeep safari sau călare pe cămilă.

Ultima parte a circuitului include vizite culturale și istorice în Fez – orașul muzeu al Marocului care la prima vedere îți poate părea copleșitor. Dar odată ce ai pășit pe străzile strâmte ale medinei din UNESCO te va impresiona aerul medieval și simplitatea localnicilor care încă trăiesc după vechile reguli strămoșești. În Rabat, capitala țării vei putea experimenta cultura marocană, relaxarea bine meritată din băile mozaicate și vizitarea palatelor regale.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuit exotic Maroc

Tarif: 749 Euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Cassablanca, 2 nopti in Marrakesh, 1 noapte Merzouga,1 noapte Ouarzazate, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat), cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi autocar conform programului, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.