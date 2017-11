Dubai 365 - o destinație pentru orice turist, în orice anotimp

Pachetele pentru Dubai în regim Early Booking costă de la 395 euro!

Pentru prima dată în România, un mare turoperator pariază pe o destinație care până acum părea ”de nișă”: Dubai. Din această toamnă, Holiday Office propune toată gama de pachete turistice în faimosul emirat, garantând plecări zilnice. Din program nu lipsesc celebrele oferte pentru seniori, city break-urile, circuitele în emirate, lunile de miere sau sejururile la plajă. Tarifele pentru un pachet Early Booking în Dubai pornesc de la 395 euro.

În ultimii ani, Dubai s-a transformat într-o destinație de excelență pentru toate segmentele turistice. Familiile cu copii au la dispoziție unele dintre cele mai noi și mai îndrăgite parcuri de distracții din lume. Cuplurile pot savura din plin atmosfera occidentală cu parfum oriental, cu tentații romantice la tot pasul. Iar seniorii descoperă în patria vechilor califi un tărâm al atracțiilor turistice de primă mână, în care fiecare colțișor este construit pe principiul ”cel mai grozav” din toată lumea.

Volum mare, prețuri mici...

”Potențialul destinației este imens, în Emirate lucrurile se schimbă cu o viteză uimitoare de la un an la altul și tentațiile turistice se înmulțesc la tot pasul”, declară Mircea Vladu, manager Holiday Office. ”Studiind de ani buni oportunitatea de a dezvolva acest produs turistic în România, am realizat că, în clipa de față, Dubaiul este interesant 356 de zile din an, pentru toate categoriile de public. Din punctul meu de vedere, în clipa de față nu avem o altă destinație atât de complexă, la doar câteva ore de zbor direct, care să poată fi frecventată cu succes în orice anotimp.

Numărul mare de turiști pe care i-am dus în ultimii ani în Dubai, ne-a permis să realizăm parteneriate cu marii turoperatori locali și să obținem prețuri excelente atât pentru biletele de avion, cât și pentru serviciile de cazare și transfer. În momentul de față avem capacitatea de a oferi pachete turistice la prețuri, zicem noi, foarte bune, cu plecări zilnice. Mai mult, deja am scos, oarecum în premieră națională, programe în regim de Early Booking, cu multe luni înainte, ceea ce permite turiștilor să se bucure de reduceri generoase de până la 40%!”

Toate drumurile de vacanță duc în Dubai

Pentru turiștii care cunosc mai puțin acest emirat, amintim că Dubai reprezintă cea mai apropiată destinație exotică ușor accesibilă, în care se poate face plajă tot timpul anului. Zborurile directe zilnice și atmosfera turistică locală au crescut apetitul românilor pentru vacanța de tip city break în cochetul emirat. În acest sens, Holiday Office are pachete dintre cele mai variate: de Crăciun, de Revelion, de Ziua Îndrăgostiților, de Ziua Femeii, de Paște, pentru minivacanța de 1 Decembrie sau pentru shopping etc.

Familiile cu copii pot profita de cele mai noi aqua-park-uri și parcuri tematice de distracții, acestea fiind deja percepute ca o alternativă interesantă la cele din Franța, Germania sau Spania.

Profitați, așadar de cele mai bune prețuri la pachetele de tip Early Booking, care pot fi achiziționate încă de pe acum, pentru lunile mai – august 2018. Contrar percepției generale, schimbările climatice din ultimii ani, indicele de umiditate precum și spațiile cu climă controlată în care se desfășoară, în general, vacanțele din această perioadă a anului îi ajută acum pe turiști să suporte mult mai ușor eventualele puseuri de căldură din sezonul estival.

Holiday Office turoperează aproape toate destinațiile de charter cu avionul

Holiday Office este un turoperator român, cu 20 de ani de experiență, specializat pe cursele charter spre principalele zone de vacanță estivale și nu numai. În sezonul 2017 – 2018, în afară de Dubai, agenția de turism operează și curse charter destinații precum: Antalya, Creta, Corfu, Rhodos, Zakynthos, Tenerife, Mallorca etc. Pachetele turistice pot fi cumpărate de la peste 800 de agenții de turism partenere din întreaga țară.

Echipa de management a agenției a fondat grupul de firme din care a făcut parte și Holiday Office, încă din 1990. Peste câteva luni, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare, turoperatorul pregătește turiștilor săi o serie de surprize legate de cele mai îndrăgite și solicitate destinații estivale și nu numai. Dintre acestea, nu vor lipsi: copiii care călătoresc gratis, excursiile opționale bonus și tratamentele SPA gratuite.