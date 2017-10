Escapadă în Delta Dunării la mijlocul toamnei

O vacanță în Delta Dunării în luna octombrie este un bun prilej de a face cunoștință cu un tăram de poveste pictat în nuanțe roșiatice și aurii. Temperaturile prietenoase, spectacolul păsărilor sălbatice și festivalurile gastronomice sunt doar cateva dintre motivele pentru care ar trebui să-ți rezervi un sejur în această perioadă în Rezervația Biosferei.

Descoperă Delta Dunării la tarife imbatabile!

Profită de ofertele speciale de pană la 45% la vacanțele de la Gulliver Delta Resort 3* și bucură-te de 4 zile relaxante în care să testezi gastronomia lipovenească, să admiri peisajele pitorești și să te relaxezi la o plimbare cu lotca pe lacurile garnisite cu vegetație.

Gulliver Delta Resort 3* se află într-o oază de verdeață la intersecția dintre brațul Sf. Gheorghe și canalul Uzlina, și la doar 10 minute distanță de Murighiol, oferindu-ți priveliști unice asupra Deltei Dunării. Întins pe o suprafață de 10.000 mp, complexul cuprinde o serie de facilități turistice precum o grădină generoasă dotată cu hamace și balansoare, un loc de joacă pentru copii, pontoane pentru pescuit, foișoare și terase și un spațiu dedicat activităților recreative cu mese de ping-pong și foosball, șah și table etc.

Loc sălbatic de o frumusețe unică

Din punct de vedere al importanței ecologice, Delta Dunării se află pe locul trei mondial, după Marea Barieră de Corali și Insulele Galapagos, fiind de altfel și singura deltă ce poartă titulatura de Rezervație a Biosferei.

Un sejur în Delta Dunării vine la pachet cu cele mai frumoase peisaje pitorești: lacuri nesfarșite și canale mozaicate cu nuferi și lotuși, păduri de stejar și arbori seculari pe trunchiurile cărora se încolăcesc liane grecești ce ating lungimi de pană la 25 de metri, dunele de nisip de la Letea pe care zburdă caii sălbatici și maluri șerpuitoare ce ascund cuiburi de păsări rare, toate compun un tablou unic al naturii.

Descoperă Sulina, localitatea cea mai însorită din Romania, unde Marea Neagră și Dunărea se întalnesc, iar apele capătă cele mai frumoase culori de verde kaki. O plimbare la pas în fosta capitală a piraților trebuie să includă și cateva momente de relaxare la plaja sălbatică.

De Mădălina Isar

Oferte Speciale Delta Dunării – Gulliver Delta Resort 3*

*Sejur Delta pentru Seniori 4 zile – tarife de la 369 lei/persoana.

*Sejur Delta pentru toti 4 zile – tarife de la 399 lei/persoana.

Servicii incluse: 3 nopti de cazare cu demipensiune tip bufet si apa plata la mese, transport autocar din București, transfer barca Murighiol-Uzlina-Murighiol, acces gratuit la piscina, posibilitatea de a pescui de pe ponton, jocuri recreative precum table, sah, tenis de masa, fotbal de masa, loc de joaca pentru copii, welcome surprise (la sosirea in hotel turistii sunt intampinati cu icre si palinca) etc. Contact: gulliverresort.ro, telefon: 0784.215.628. Cerere ofertă: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07.