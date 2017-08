Revelion cu iz religios, în Israel

Dacă vrei ca anul nou să te găsească pe Tăramul Făgaduinței în căutarea locurilor sfinte descise în Biblie, să parcurgi Drumul Crucii în cetatea Ierusalimului, să urci pe Muntele Măslinilor cu oprire în Grădina Ghetsimani, iar apoi să te opreși la Marea Moartă, alege un circuit low-cost în Israel, de la Europa Travel.

Profită de ofertele speciale la vacanțele low-cost cu avionul, de la Europa Travel, și întampină Anul Noul într-o destinație interesantă, unde cultura se intersectează cu istoria, iar peisajele exotice se combină excelent cu relaxarea la plajă.

Ierusalim și alte mari orașe importante

Poți să pornești pe urmele Mantuitorului și să bifezi cele mai importante locuri descrise în Sfintele Scripturi prin vizitarea celor mai importante orașe începand cu Ierusalim, urmat de Bethleem și Nazaret, alături de multe alte locuri interesante precum Yardenit, Capernaum, Haifa ori Eilat.

Cel mai important oraș din punct de vedere religios, Ierusalim – capitala celor trei mari religii monoteiste ale lumii, se află în topul locurilor pe care trebuie să le descoperi. Aici se regăsesc laolaltă importante situri religioase descrise în Vechiul și Noul Testament, dar și atracții ceva mai moderne menite să te sustragă de la lecția intensă de istorie pe care ți-o predă orașul.

Pentru creștini, Ierusalim este locul la care orice pelerin trebuie să ajungă măcar o dată în viață mai ales în căutarea căinței, prin parcurgerea patimilor lui Hristos pe Drumul Crucii cu cele 14 opriri, pană la Mormantul Sfant. În fapt, acest loc adună milioane de vizitatori în fiecare sezon, în principal în preajma marilor sărbători de peste an.

O plimbare în centrul vechi împărțit în străzi labirintice, milenare, din piatră galbenă ca mierea, vei găsi cele mai multe bijuterii ale creștinătății. Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani cu bisericile unde Isus obișnuia să se roage, Zidul Plangerii, Mormantul Regelui David sau Cupola Stancii, sunt doar cateva dintre marile obiective turistice cele mai vizitate.

Atracții religioase și peisaje pitorești

Poți descoperi orașele Nazaret, Yardenit și Capernaum într-un tur cultural și istoric care include opriri la cele mai importante atracții religioase. Dacă la Yardenit îți poți primi binecuvantarea în apele Iordanului unde a fost botezat Hristos, în Nazaret vizitezi Casa Fecioarei și locul săvarșirii minunilor, în Capernaum, spre exemplu, ai posibilitatea să descoperi așezarea unde Isus și-a continuat viața după plecarea din Nazaret. Întregul oraș este un adevărat muzeu în aer liber închinat lui Hristos și Apostolilor săi.

Dacă urci pe Muntele Fericirilor, în locul unde Mantuitorul le vorbea discipolilor săi despre ”fericiri”, te vei putea bucura de peisaje unice.

În partea a doua a circuitului urmează traseul pană la Bethleem, unde vizitezi Peștera Nașterii Mantuitorului și împrejurimile orașului, cu opriri la Masada, fortăreața antică ce domină malul vestic al Mării Moarte cunoscută ca fiind Regatul lui Iuda și în Ierihon, considerat cel mai vechi oraș al lumii.

Nu trebuie să ratezi Haifa, orașul cu arhitectură futuristă și farmec exotic, cu bulevarde dominate de zgarie nori și înțesate de palmieri. Descoperă aici Templul Bahai – considerat biserica tuturor religiilor, cu impresionantele sale grădini tropicale perfect simetrice.

De Mădălina Isar

Oferte Speciale Revelion in Israel - Tara Sfanta

Tarif: 549 Euro/persoana, 7 nopti cazare in Bethleem la hotel de 4* cu mic dejun si cina, transport avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, tururile prevazute in cadrul excursiei cu autocar în Tel Aviv, Jaffa, Ierusalim, ghid local, bilete de intrare la obiectivele turistice, asistenta turistica in limba romana.*Bonus Cina festiva de Revelion, pentru inscrieri pana la 01 Septembrie 2017! Plecare din 28.12.2017! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.