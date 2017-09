Revelion plin de spiritualitate, în Țara Sfantă

Parcurge Drumul Crucii pe urmele lui Hristos, vizitează orașele descrise în Biblie, relaxează-te în Haifa și Eliat, plutește ore în șir în Marea Moartă și testează bucătăria israeliană, într-un circuit de Anul Nou în Israel, de la Europa Travel.

Europa Travel, turoperatorul low-cost din Romania vine cu cele mai mici tarife la circuitele exotice de Revelion și servicii excelente la toate pachetele de vacanță. Programul de 8 zile în Țara Sfantă include opriri în orașe populare precum Israel, Bethleem, Tel Aviv și vizite opționale în Nazaret, Yardenit, Haifa, Ierihon și Marea Moarta.

Tel Aviv – între istorie și modernitate

Viața de noapte fulminantă cu numeroase localuri și plaje idilice, clasează orașul Tel Aviv în topul preferințelor tinerilor care vin să petreacă Anul Nou într-o destinație vibrantă care păstrează în stare intactă numeroase edificii istorice.

Descoperă orașul antic Jaffa – unul dintre cele mai vechi și valoroase din întreaga lume, ce este împărțit în alei întortocheate cu arcuri și ziduri fortificate ce ascund cafenele boeme și magazine de suveniruri. În zona veche poți vizita Biserica Franciscană a Sfantului Petru care încă păstrează camera în care ar fi stat o vreme Napoleon, în perioada de capturare a orașului. Edificiul de patrimoniu datează din secolul al XVII lea și cuprinde și alte bijuterii antice demne de descoperit.

Din Tel Aviv, drumul pornește spre Bethleem, locul de naștere al lui Isus, unde trebuie să vizitezi Piața Ieslei, Grota Laptelui și Biserica Nașterii Mantuitorului. Supranumit și Casa Painii, Bethleem găzduiește cea mai mare comunitate de creștini palestinieni și tot aici în perioada sărbătorilor de iarnă ajung cei mai mulți pelerini din toată lumea. Din patrimoniul istoric al orașului fac parte o mulțime de situri, dintre acestea se remarcă și Mormantul Rahelei, mama lui Iosif din Nazaret, fiind unul dintre cele mai sfinte locuri din credința iudaică.

Orașe sfinte pe care trebuie să le explorezi

Cele mai multe locuri descrise în Noul și Vechiul Testament se găsesc în Ierusalim, orașul celor trei mai religii monoteiste ale lumii, muzeul în aer liber și capitala gastronomică a țării. Urcă pe Muntele Măslinilor pentru a te regăsi spiritual în Mănăstirea Tatăl Nostru – unde ucenicii lui Hristos au învățat cea mai mare rugăciune a tuturor timpurilor, dar și în Biserica Tuturor Națiunilor, un edificiu de cult despre care se spune că ar fi fost ridicat fix pe locul în care Mantuitorul s-ar fi rugat în ultima sa noapte înainte de a fi vandut, conform scrierilor biblice.

Tot în Ierusalim poți parcurge și Via Dolorosa care străbate orașul vechi și te conduce către Biserica Sfantului Mormant. În drumul tău te poți opri și la Zidul Plangerii din Cartierul Evreiesc. Dacă timpul îți permite, poți face o excursie opțională pană în Yardenit pentru a intra în apele sfinte ale Iordanului, fix în locul unde Mantuitorul și-a primit botezul sau poți urca pe Muntele Fericirilor. În Cana Galileei, locul în care a fost săvarșită prima minune prin transformarea apei în vin, vei vizita Biserica Minunilor și Casa Nunții, în timp ce în Nazaret, orașul în care a crescut Hristos, ai șansa să descoperi locul sacru unde Fecioara a primit vestea Nașterii.

Poți descoperi și situl arheologic de la Qumran, celebru pentru că aici au fost descoperite Manuscrisele de la Marea Moartă ce datează din perioada 250 î.Hr. - 70 d.Hr, sau poți pluti în cele mai sărate ape, într-un loc unic aflat la cea mai joasă altitudine din lume, Marea Moartă.

De Mădălina Isar

Circuite Revelion 2018 in Israel - Tara Sfanta

Tarif: 549 Euro/persoana, 7 nopti cazare in Bethleem la hotel de 4* cu mic dejun si cina, transport avion, tururile prevazute in cadrul itinerariului – Tel Aviv & Jaffa, Ierusalim, transfer aeroport-hotel-aeroport, bilete de intrare la obiectivele turistice, ghid local, asistenta turistica in limba romana. *Bonus! Cina festiva de revelion, pentru inscrieri pana la 30 Septembrie 2017! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.