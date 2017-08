Salina Turda - monument istoric cunoscut de intreaga lume

Articol scris de Luana Marin

Salina Turda este inscrisa pe lista monumentelor istorice din judetul Cluj, elaborata de Ministerul Culturii si Patrimoniului National din Romania in anul 2010. Zacamintele de sare din Transilvania s-au format cu 13,5 milioane de ani in urma, intr-o mare cu adancime redusa si sub un climat tropical, foarte cald. Stratul de sare se intinde pretutindeni in subsolul Transilvaniei, avand o grosime de circa 400 m. Amenajarea salinei Turda a fost refacuta intre anii 2008-2010. S-a instalat un lift panoramic, o roata cu gondole, s-a creat un spatiu de agrement cu debarcader in care turistii se pot da cu barcutele.

In timpul exploatarii, mina a fost deservita de o alta intrare (intrarea veche) prin Galeria Francz Josef. Salina Turda este alcatuita dintr-un ansamblu de galerii de mina si camere de exploatare.

Obiectivele turistice din ansamblul salinei sunt: intrarea principala dinspre Valea Sarata – Durgau, Galeria Francz Josef (intrarea veche), Sala putului de extractie – Mina Iosif, Balconul Minei Iosif (Sala ecoului), Mina Iosif, Sala crivacului, Sala putului de extractie, Sala de apel – Altarul – Scara bogatailor, Balconul Minei Terezia, Mina Terezia, Mina Rudolf, Balconul Minei Rudolf, Mina Ghizela.

Salina Turda surprinsa in imagini impresionante de catre un celebru fotograf britanic

Un fotograf britanic celebru, Richard John Seymour, a calatorit la Salina Turda pentru a fotografia peisajul "extraterestru" de acolo, iar imaginile sale fac acum inconjurul lumii, datorita unui articol publicat de CNN în editia online.

Richard John Seymour este unul dintre cei mai renumiti fotografi din Marea Britanie, iar pozele sale, realizate intr-o vizita recenta la Salina Turda, au fost subiectul unui articol recent publicat de CNN, prin care peisajele romanesti sunt acum cunoscute tuturor.

"In interiorul tinutului Transilvaniei se afla o mină veche de sare ce dateaza de acum doua milenii. Astazi, Salina Turda a devenit o atractie turistică inedita, cu mii de vizitatori ce coboara in fiecare an pentru a juca golf la adancime, bowling, ori pentru o plimbare cu barca pe lacul subteran. Acest peisaj din adancul pamantului are chiar si un centru de refacere pentru cei cu probleme pulmonare", se arata in descrierea ce insoteste galeria foto incredibila.

De la adapost la atractie turistica

Desi Salina Turda a fost sapata in Evul Mediu pentru exploatarea sarii ea si-a schimbat momentan functiunea. A devenit unul dintre cele mai importante obiective turistice din Romania.

Un lucru interesant este acela ca salina a fost folosita ca adapost in Primul Razboi Mondial. Istoricii spun ca Salina Turda a fost intrebuintata ulterior drept depozit pentru branzeturi, pana in 1992, atunci cand a fost deschisa publicului. Ulterior, aceasta a beneficiat de o investitie de sase milioane de euro, astfel ca astazi in salina se afla un muzeu si un parc de distractii.

Specialistii le recomanda celor cu probleme de sanatate sa viziteze si sa isi petreaca cateva ore in salina, in special cei cu probleme pulmonare.