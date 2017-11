Tu știai care e mașina anului 2017 în lume?

Pentru anul 2017 titlul de mașina anului a fost primit de Jaguar F-Pace, primul de acest gen din istoria mărcii Januar. Crosseverul cu valențe sportive propune o construcție ușoară și motoare eficiente.

În cursa pentru titlul World Car of the Year 2017 au intrat 22 de modele, în cadrul aceleiași festivități fiind oferit și premiul pentru World Luxury Car și World Performance Car, dar și premii pentru design sau eficiență. Astfel, Jaguar F-Pace a reușit să se impună în fața mult mai versatelor modele Audi Q5 și Volkswagen Tiguan și și-a adjucat și premiul pentru cel mai frumos design, devansând Mercedes-Benz Clasa S Coupe și Toyota CH-R.

Alte premii care au fost oferite în cadrul festivității de la New York au mers către Porsche Boxter/Cayman, care a primit titlul de World Performance Car of the Year, dar și către BMW i3, care și-a adjudecat categoria World Urban Car 2017. Juriul responsabil pentru votare a fost compus din 75 de jurnalişti prestigioşi din 24 de ţări.

F-PACE este primul SUV de performanţă Jaguar, ce a permis creşteri de vânzări record prin atragerea de noi clienţi. Vănzările sunt în continuă creştere, ceea ce transformă Jaguar în brandul auto cu cea mai rapidă ascensiune din Europa.

Variantele de motorizare pentru modelul F-PACE includ motoare de 2.0 litri Ingenium diesel, dar şi performantul motor V6 pe benzină, ce dezvoltă 380CP şi care permite o acccelerație de la 0 la 100km/h în doar 5.5 secunde.

