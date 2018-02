Uleiul de in face minuni tenului - Masca cu in și avocado 

Uleiul de in redă frumusețea pielii tale și este un aliat de nădejde în rutina de îngrijire a tenului. El conține vitamine, minerale, acizi grași Omega 3 și Omega 6 care au efecte benefice asupra sănătății. Acizii reglează secreția de sebum, protejează pielea să nu se deshidrateze și să nu se irite.

Tratamentele cu ulei de in pentru față au efect antimicrobian asupra tenului afectat de acnee. Ele reduc cu succes inflamațiile, iritațiile și roșeața pielii. Acest ulei poate fi folosit că adjuvant și în tratamentele pentru eczeme, cuperoză, psoriazis și arsuri.

Uleiul de in are în compoziția lui lignani (fitoestrogeni cu acțiune antioxidanta), aceștia au proprietăți antibacteriene, antiparazitare și anticancerigene.

Acest ulei este bogat in vitamina E, care aduce numeroase beneficii pielii. Diminueaza ridurile si imperfecțiunile tenului, are efect regenerant asupra celulelor epidermei, reduce petele care apar odata cu inaintarea in varsta si reda luminozitatea tenului matur.

Câteva măști din ulei de in

Umezește o dischetă demachiantă sau un tampon de vată, adaugă apoi și ulei de în și aplică pe ten și lasă uleiul să acționeze câteva minute. Apoi îndepărtează-l cu o loțiune de curățare ușoară.

Dacă ai tenul uscat, poți să îți pregătești o mască simplă homemade cu ulei de in:

Prepară masca în felul următor: pune la fiert o cană de apa în care ai adăugat o lingură de ulei de în. Lasă să fiarbă la foc mic, ține amestecul pe foc până începe să se îngroașă și se formează o pastă. După ce este gata, lasă totul la răcit, apoi aplică masca masând pielea ușor. Această masca homemade cu ulei de in hidratează pielea uscată și calmează iritațiile.

Masca hidratantă pentru față cu ulei de in și avocado

Ingrediente: un avocado, câteva picături de ulei de in

Preparare: zdrobește pulpă fructului de avocado, apoi adaugă câteva picături de ulei de in și amestecă bine până se formează o pastă. Aplică masca obținută pe față și laș-o să-și facă efectul timp de 15 minute, apoi îndepărtează cu apa călduță.

Sursa, divahair