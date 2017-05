Vrei să îți cumperi o tabletă? Vezi ce să alegi între Ipad și tabletă cu Android

Lupta dintre Apple și restul producătorilor din grupul Android este tot mai strânsă de la an la an. Iată care sunt punctele tari și slabe ale fiecărei tablete în parte:

iPad se diferențiază prin design și prin detaliile atent alese. Tabletele iPad sunt bine construite și beneficiază de materiale de calitate superioare celor mai multe produse Android.

O altă caracteristică specifică produselor Apple este faptul că iPad este în general mai subţire decât tabletele care funcţionează cu Android. De asemenea, un alt capitol la care câştigă iPad este autonomia bateriei, întrucât aceasta este mai ridicată decât a tabletelor cu Andoid.

Dispozitivele iPad sunt mai puţin expuse riscului în ceea ce priveşte viruşii. Explicaţia este că Apple verifică fiecare aplicaţie sau update de aplicaţie înainte ca aceasta să fie disponibilă pentru descărcare, în timp ce Google foloseşte un sistem automat de verificare a aplicaţiilor pentru depistarea viruşilor care uneori nu este foarte eficient.

Vezi cele mai ieftine tablete iPad scoase la vânzare pe Lajumate.ro!

iPad prezintă majoritatea avantajelor faţă de unele tablete cu Android, in contextul in care mărcile competitoare fac compromisuri in ceea ce priveşte performanţa pentru a ajunge la un preţ cât mai bun de comercializare.