Fericire mare pentru fanii emisiunii "Mireasă pentru fiul meu"! Cristiana şi Marian au devenit părinţii unui băieţel. Prima imagine cu bebeluşul!

Marian și Cristiana de la ”Mireasă pentru fiul meu” sunt în culmea fericirii! Cristiana a adus pe lume un băiețel pefect sănătos. Mesajul pe care l-a scris pe una dintre rețelele de socializare este de-a dreptul emoționant.

”Buna ziua !!

Ziua de 28 este cea mai importanta zi , am facut cunostinta cu marea noastra dragoste , baietelul nostru !! Cel mai frumos sentiment din lume este atunci cand iti strangi la piept toata viata si averea ta, copilul tau !! Sa fii mama si tata este ceva divin !! Intr-o singura clipa am simtit atat de multe : iubire , fericire , implinire , putere , dorinta , credinta ...

Va pupam si va dorim un AN NOU fericit !! ”, au scris proaspeții părinți pe o rețea de socializare.