L-a făcut să se îndrăgostească lulea de ea! Gabriel de la „Mireasă pentru fiul meu”, surprins de iubita lui în timp ce-i lega șireturile la ghete. FOTO

L-a făcut să se îndrăgostească lulea de ea! Gabriel de la „Mireasă pentru fiul meu”, surprins de iubita lui soție în timp ce-i lega șireturile la ghete.

De altfel, Roxana a recunoscut că îl iubește pe zi ce trece tot mai mult, iar în curând cei doi îndrăgostiți își vor ține bebelușul în brațe.

De altfel, gestul lui Gabi e unul cât se poate de firesc, mai ales că viitoarea mămică mai are o lună și va naște.

„Dragul meu, hai să fim noi înșine și să ne iubim așa cum știm mai bine fără să ne temem de oameni, de timp, de viață sau unul de celălalt.. Fiecare gest, cuvânt, privire, atingere a ta sunt dovada ca esti omul meu, omul căruia nu ii este rușine sa se oprească din drum sa-i lege șiretul iubitei, să-și exprime sentimentele, omul care se gândește să-i fie bine celui de lângă si apoi lui and I am a lucky girl you're with me”, a scris frumoasa Roxana pe Facebook.

Vă reamintim că la sfârșitul anului trecut, viitoarea mămică a fost agresată pe stradă pentru o sumă modică, de 70 de lei, incident care a speriat-o foarte rău.

Blonda și fostul concurent din Casa Mireselor se pregătesc să devină părinții unui bebeluș, după ce au spus de curând „Da!”.

Unde ne putem intalni zi de zi :)

Daca vreti sa fiti aproape de emisiunea favorita 24 din 24, atunci sunteti la un singur click de aceasta dorinta. Pe AntenaPlay, transmitem live 24 din 24 din casa Mireasa pentru fiul meu: http://antenaplay.ro/live/mireasa-pentru-fiul-meu!

Tot pe AntenaPlay gasiti episoadele integral transmite pe TV: http://antenaplay.ro/mireasa-pentru-fiul-meu

Siteul emisiunii este http://a1.ro/mireasa-pentru-fiul-meu si este updatat zilnic cu stiri. Pe facebook avem pagina cu peste 325.000 de prieteni https://www.facebook.com/mpfmantena1/?fref=ts, iar canalul nostru de youtube este https://www.youtube.com/user/MireasaAntena1.