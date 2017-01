Maria spune adevărul despre motivele pentru care a fugit din casa "Mireasă pentru fiul meu"! "Nu mă rog de nimeni"

În urmă cu o săptămână, Maria a şocat întreaga lume cu fuga din casa Mireasa pentru fiul meu, aceasta a decis să spună adevărul despre tot ce s-a întâmplat

Fosta concurentă a fost foarte deranjată de anunţul făcut de Petru pe reţelele de socializare cum că Maria este un capitol încheiat din viaţa lui şi că aceasta ar dori să se întoarcă din nou în casa "Mireasă pentru fiul meu".

"Bună ziua dragii mei !!! Vreau să scriu și eu câteva rânduri pentru a lămuri unele lucruri. Eu am ieșit din competiție din anumite motive, dar m-am răzgândit după scurt timp eu văzându-l pe Petru că într-adevăr are sentimente pentru mine, dar el dacă a ieșit afară am luat legătura am vorbit și i-am propus să facem revelionul împreună și să fim amândoi, dar el a preferat să stea la București. Din păcate, eu nu mă pot ruga de nimeni să facă ceea ce nu simte . Nu vreau să cred că el chiar nu simte nimic . Am văzut postarea lui și sunt dezamăgită de felul cum a reacționat după ce eu i-am zis că vreau să mă reîntorc, dar nu vreau să mă reîntorc a fost un test din partea mea cine a văzut a înțeles . Capitolul este închis pentru că asta vrea el . Eu sunt fata și am și eu demnitate mea chiar dacă am fost egoistă și m-am gândit doar la mine afară puteam avea o relație foarte frumoasă împreună . Concluziile le trageți voi! Vă pup o zi bună să aveți . Și vă mulțumesc pentru mesaje susținere și sfaturi. Puppp", a fost mesajul transmis de Maria.