Mireasa Liliana, mai sexy ca oricând! Fanii: „Luțu, bătăușu' , ce femeie ai alături!” Mesajul emoționant pentru fani al fostei concurente: „Am avut cel mai frumos an din viaţa mea!”

Liliana, una dintre cele mai frumoase și îndrăgite foste concurente de la "Mireasă pentru fiul meu", a transmis un mesaj emoționant fanilor de Revelion! Deși părea reasemnată în privința vieții sentimentale, se pare că soarele a ieșit, în sfârșit, și pe strada ei! Fericită că este iubită, fosta concurentă a avut numai cuvinte de încurajare la adresa foștilor susținători.

Bruneta s-a întors în brațele fostului iubit, Klaudelu Maidanezu, deși se vehicula că va reintra în Casa Mireselor pentru a mai da o șansă dragostei.

Chiar dacă pe plan profesional s-a „aranjat”, concurenta nu putea spune același lucru despre sfera personală. Bruneta nu a reuşit să-şi găsească bărbatul ideal în cadrul show-ului matrimonial, de la Antena 1, dar a reluat relația cu fostul iubit.

„Salut!! Țin să urez şi eu TUTUROR La mulţi ani! :* :* :* Un an nou cu multe împliniri şi realizări pe toate planurile... Vă mulţumesc în special vouă, oamenii mei Magic,i pentru tot ce aţi făcut pentru mine timp de un an de zile, pentru faptul că datorită vouă şi participării mele în emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, cu bune şi cu rele, am avut cel mai frumos an din viaţa mea :) Vă doresc un an nou mai bun cu fericire şi multe multe realizări.... Vă pup şi va îmbrăţişez cu mult drag pe toţi toţi”, a scris Liliana pe pagina ei de Facebook,.