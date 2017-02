Radu de la "Mireasă pentru fiul meu", cu pieptul dezgolit, în direct! Totul pentru Daniela Crudu: "Mai vedem o nuntă pe patru martie?"

Radu a venit în această ediție îmbrăcat cu o bluză ”decoltată” pentru a o impresiona pe Daniela Crudu. Cu pieptul lucrat la vedere, rememorează momentele din trecut.

"Este o bluză. Nu mai aveau bani de material. Low-cost. Are istorie bluza asta şi am decis s ao port astăzi. Am cucerit-o pe Daniel Crudu", a mărturisit concurentul.

"Mai vedem o nuntă pe patru martie? A venit tânărul imberb cu pieptul dezgoli. Andri Popa cel vestit", a fost reacţia prezentatoarei Paula Chirilă, amuzată de situaţie.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă vreţi să fiţi aproape de emisiunea favorită 24 din 24, atunci sunteţi la un singur click de această dorinţă. Pe AntenaPlay, transmitem live 24 din 24 din casa Mireasa pentru fiul meu: http://antenaplay.ro/live/mireasa-pentru-fiul-meu!

Tot pe AntenaPlay găsiţi episoadele integral transmite pe TV: https://goo.gl/rtDVyR

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/mireasa-pentru-fiul-meu şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina cu peste 325.000 de prieteni https://www.facebook.com/mpfmantena1/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/MireasaAntena1.