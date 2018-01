Harta care îți arată cum a evoluat Europa, din anul 400 Î.H până-n prezent: "Existam și noi, undeva p-aici"

Cătălin Oprişan, redactorul şef de la a1.ro, a prezentat la rubrica Smiley News de la Neatza, o harta digitală care arată cum s-a schimbat evoluţia Europei din anul 400 Î.H, până în prezent.

"Este o hartă a Europei care începe în 400 şi care arata evoluţia Europei, din na în an. Existăm şi noi dacii, care eram vreo 20.000 de oameni. Este făcut din an în an, are 11 minute".

