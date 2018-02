NEATZA LA 10 ANI. Trupa care s-a născut aproape odată cu "NEATZA"! Blaxy Girls s-a reunit în zi de mare sărbătoare. O Amalia punk la 16 ani şi amintiri la primele acorduri

La final de 2007, cinci adolescente din Constanţa se lansau în muzica românească cu ceva cu totul nou. "Blaxy Girls" surprindeau tinerii cu "If You Feel My Love", o piesă produsă de Costi Ioniţă ce sună uimitor de occidental şi a reuşit să surprindă radiourile româneşti, mulţi întrebându-se dacă nu cumva e o trupă străină.