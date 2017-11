Prima apariţie după teribilul accident. Piesa "Omnia" marchează un nou început pentru trupa DJ PROJECT: "Am fost la un pas de tragedie"

DJ Project revine cu o super surpriză înainte de sfârşitul anului! Băieţii au colaborat pentru prima oară cu Mira şi au lansat single-ul şi videoclipul "Omnia".

Vara aceasta, DJ Project a lansat “Duminica” alături de Elena Gheorghe. În 2016, grupul din Timişoara a avut-o pe Xenia ca solista pentru piesa "Ochii care nu se văd", după ce a colaborat cu Ela Rose pentru single-ul "Sevraj”.

"Suntem OK. Astăzi, l-au operat şi pe Cristi, deci suntem bine. Am avut încredere, deşi am fost la un pas de tragedie ", a spus Gino Manzotti, la Neatza.

