Tati, hai la fotbal! Cupa Intercartiere a început cu două zile de competiţie in Parcul IOR si la Complex Pescariu. ”Bodegarii”, ”Sfarmă-Piatră”, ”Laromet”, ”Racheta”...

48 de echipe, două terenuri, 700 de minute, un weekend de fotbal ca în copilărie. 6 contra 6, fără taxă de înscriere şi fără arbitru: cele mai simple reguli pentru cel mai frumos fotbal. Pe lângă premiile în bani de peste 10.000 de euro puse la bătaie se vor oferi premii constând în echipamente Joma, bilete la meciuri importante din Liga 1 şi baxuri de bere şi vin de la Bergenbier şi Crama Liliac.

În urma competiţiei din weekend s-au calificat către finală 10 echipe.

De pe terenul din IOR au mers mai departe: Racheta, Fairplay, Bodegarii, Ambrozie Cartel, FC Pantelimon, FC Toflea şi de pe terenul din Pescariu: Sfarma-Piatra, Pescariu Team, Laromet, A&A. Le felicitam si le uram succes in finala, insa Miu si Falemi spun intr-o voce comuna: la antrenament cu voi, baieti, daca vreti sa-i bateti pe Brazil, GoodTime, Tinerii Titani si Fly Friends! Castigatorii din etapa intai au promis sa-si apere titlurile castigate, asa ca provocarea nu e usoara.

Şi cum fotbalul şi berea rece merg mână în mână, echipele care nu s-au calificat, nu au plecat acasă dezamăgite. Bergenbier s-a alaturat organizatorilor in a readuce fotbalul acasa, in cartiere si a avut grija sa recompenseze fiecare echipa ce nu merge mai departe in competitie cu cate o naveta de bere ca si premiu de consolare. Cramele Liliac au pus si ele la bataie baxuri de vin pentru cei care au raspuns provocarilor organizatorilor de a intra pe teren la Obligata la bara.

Ne-am bucurat de vreme bună si soare, dar şi de jucători super fairplay. Toate echipele inscrise in competitie s-au remarcat prin dragostea comuna pentru fotbal, dorinta de a juca si s-au declarat motivati nu de premii, ci de oportunitatea de a concura impotriva celorlalte echipe din cartier. Concurenta sau nu, echipele si-au imprumutat una alteia manusi de portar si si-au urat succes.

A fost super distracţie şi energia a fost molipsitoare, atmosfera fiind intretinuta de MC-ul pus pe glume si DJ-ul care nu a tinut cont ca vara a trecut. Am avut meciuri supriza intre echipa organizatorilor cu Iulian Miu si colega noastra Ramona in frunte, pentru ca sa nu uitam: CUPA INTERCARTIERE FALEMI NANA nu este destinata doar barbatilor, ci si femeilor care indragesc acest sport. Asteptam astfel cat mai multe doamne si domnisoare sa demonstreze ca fotbalul este al tuturor! Echipa de organizatori a promis ca o echipa de fete antrenate de Falemi si Miu vor provoca participantii la un meci cu miza mare.

Falemi Nana și echipa CUPA INTERCARTIERE mulțumesc Primăriei Sectorului 5 și domnului Primar Daniel Florea pentru implicarea extraordinară în realizarea acestui eveniment, care are ca scop principal crearea unui context de bucurie și socializare prin sport pentru comunitățile Bucureștene.

Totodată, mulțumim sponsorilor fără de care această competiție nu ar fi putut avea loc.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!