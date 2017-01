Audi Q8 Concept dezvaluit la Detroit

Salonul Auto Nord American desfasurat in aceste zile in Detroit a inceput in forta pentru cei de la Audi, care si-au prezentat noile modele A5, respectiv Q5. Astazi a venit randul lui Audi Q8 Concept, viitorul SUV care va constitui varful de gama al producatorului. Din cate se stie pana la acest moment, modelul va fi disponibil pe piata in maxim doi ani.