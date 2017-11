BMW propune îmbunătățiri la motoarele diesel de 2.0 litri

În toamna anului 2014, BMW înlocuia propulsoarele N47 cu B47, o nouă generație de unități mai eficiente și implicit mai fiabile, datorită tehnologiei TwinPower Turbo. Emisiile au devenit o problemă foarte importantă, iar standardele de azi sunt mai stricte.

Tocmai de aceea, oficialii producatorului german de automobile au ajuns la concluzia ca agregatele diesel de 2.0 litri, cu patru cilindri, regasite pe versiunile 18d si 20d merita o bine-meritata imbunatatire, si anume o turbina in plus.

Puterea va ramane neschimbata (150 de cai, respectiv 190 de cai putere), insa inginerii sustin ca trecerea la o configuratie biturbo va fi benefica pentru emisii. Dupa aceasta modificare motoarele vor fi mai eficiente ca niciodata si vor consuma mai putin carburant. In plus, acestea se vor incadra in normele de poluare Euro 6c, avand in vedere ca emisiile de CO2 vor scadea in medie cu 4-5 procente.

În ceea ce priveste dispunerea celor doua turbine, pe scurt, vom avea un turbocompresor de dimensiuni reduse, cu geometrie variabila, care va functiona la turatii joase, si un altul de dimensiuni normale care va intra in functiune atunci cand turatiile incep sa creasca.

Specialiștii în motoare de la BMW sustin ca au facut unele modificari minore la pistoane si au marit presiunea sistemului de injectie. De aceste noutati beneficiaza si propulsoarele diesel de 1.5 litri, cu trei cilindri (B37), intalnite pe modele precum BMW 214d Active Tourer, Mini One D sau BMW 116d.

Un ultim avantaj al trecerii la configuratia biturbo este ca unitatile in cauza vor fi mai silentioase, chiar cu cativa decibeli, in functie desigur de turatie si de stilul de condus.

