Cum să reduci riscul de accidente în primele luni de șofat?

Riscurile pe care un șofer începător și le asumă sunt mai mari decât cele pe care și le asumă șoferii cu experiență, pentru că nu sunt dezvoltate foarte bine reflexele și nu există o rutină care să facă șoferul să se simtă stăpân pe situație.

Legislația este importantă înainte dar și după examen

Cei mai mulți șoferi rezolvă chestionare auto si învață codul rutier înainte de examen. Odata ce se vad cu permisul de condus luat, legislația ajunge prafuită într-o bibliotecă sau ajunge sa fie istorie în browserul web. Pentru o siguranta cat mai mare, legislatia trebuie sa fie cunoscuta in detaliu ori de cate ori se iese pe drumurile publice. Practic, orice sofer trebuie sa cunoasca extrem de bine partea teoretica ce reglementeaza circulatia.

Din acest motiv, este bine să rezolvi ocazional chestionare drpciv si sa se urmareasca frecvent noutatile aparute in acest sens.

Primele drumuri trebuie să fie efectuate alături de o persoană cu experiență

Oricarui incepator ii va fi mult mai confortabil sa conduca singur. Acest lucru este si mai riscant, insa. Daca pe scaunul din dreapta se afla o persoana cu experienta, atentia la detalii va fi mult mai mare iar riscul de a face greseli va scadea si el.

Persoana din dreapta trebuie să fie cât mai calmă și să poată oferi explicații cât mai concrete.

Cei care nu se simt stapani pe volan, trebuie sa faca ceva in sensul asta. Experienta este mama invataturii si aceasta se poate obtine fie prin greseli, fie prin ore suplimentare de condus cu un instructor licentiat. In felul acesta, se pot cimenta foarte bine obiceiuri corecte.

Semnele de începator sunt foarte importante

In primul an de condus, semnele de incepator trebuie sa fie amplasate in mod vizibil pe luneta masinii si pe parbriz. Acestea nu sunt motiv de rusine, ci doar o atentionare pentru ceilalti participanti la trafic ca trebuie sa fie mai prudenti.

Ritualul de dinainte de pornirea motorului poate să salveze vieți

Orice sofer trebuie sa aiba un ritual inainte de a porni motorul pentru a pleca la drum. Centura de siguranta, aranjarea scaunului si a oglinzilor, aranjarea volanului si orice este necesar pentru un condus cat mai confortabil si sigur, toate trebuie sa fie facute cu mare grija.

Dacă vrei să îți cumperi o mașină, intră pe CarZZ.ro și alege autoturismul potrivit pentru tine din cele peste 70.000 de oferte.