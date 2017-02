Ferrari 812 Superfast este cel mai puternic model de serie al producatorului

Cum ar fi fost sa vorbim despre editia din acest an a Salonului Auto de la Geneva fara sa spunem nimic despre cei de la Ferrari? Ei bine, daca v-ati speriat pana astazi ca nu am adus vorba despre ei, iata ca acum ii avem in prim plan. Producatorul de la Maranello ne pregateste si el o surpriza care va purta numele Ferrari 812 Superfast.