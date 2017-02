Iata cat consuma Audi S8

Cand spunem Audi S8 ne gandim fara sa stam prea mult pe ganduri la unul dintre cele mai impunatoare sedanuri care pot fi gasite pe piata auto. S8 a impresionat inca de la prima sa aparitie, cucerind pasionatii auto din toate colturile lumii prin infatisarea sa si prin performantele deloc de neglijat de care s-a dovedit a fi in stare.

Haideti sa descoperim impreuna in randurile urmatoare ce poate sa faca un model Audi S8 si sa analizam daca o asemenea investitie merita sa fie facuta. Si prin investitie nu ne referim numai la pretul de achizitie care nu este deloc mic, ci in special la eficienta in ceea ce priveste consumul de carburant.

Audi S8 a impresionat inca de la bun inceput prin infatisarea sa exterioara. Inginerii germani au reusit sa faca din modelul S8 un mix extrem de inchegat intre eleganta, rafinament si performanta.

Citeste continuarea articolului pe Cars.ro!