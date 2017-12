Înlocuiește bateria mașinii repede și sigur în prag de iarnă

Dacă nu schimbi bateria mașinii tale riști să te trezești cu probleme mari. Chiar si cu un scurt-circuit care duce la incendiu. Iată cum să schimbi bateria dacă te lasă balta în prag de iarnă.

1. Cumpără o bateria online

Cel mai bine este sa cumperi un acumulator auto de pe net, eventual de pe o platforma online unde vand mai multi vanzatori, ca sa te asiguri ca obtii pretul optim.

2. Pregătește sculele necesare

Pentru a schimba o baterie auto ai nevoie de un set de chei tubulare. O cheie cu prelungitor de 13 sau 14 ca sa scoti prinderea bateriei de tavita si de o cheie de 10 sau 12 pentru scoaterea mufelor de pe borne. Mai este bun si un smirghel ca sa cureti mufele pe interior sau un spray de contacte.

3. Desfă toate șuruburile

Cu cheile din dotare trebuie să slăbești prinderea inferioara a bateriei, dar si suruburile care prind mufele de borne. Nu conteaza ordinea in care scoti bornele, dar conteaza sa nu le atingi intre ele cand bateria este in pozitie. Dupa ce ai scos mufele, poti ridica usor bateria, asigurandu-te ca nu loveste ceva, cum ar fi o mufa de plastic de pe cablul pozitiv de incarcare.

4. Montează și asigură bateria nouă

Cand pui bateria noua, cel mai important este sa o fixezi de tavita metalica in care se monteaza. Nu face greseala sa lasi bateria nefixata, deoarece in cazul unui accident sau cand iei o groapa mai mare poate sa se rastoarne si sa produca un scurt-circuit. Asadar, cum pui bateria pe pozitie, fixeaz-o in partea de jos sau cu prinderea superioara si apoi fixeaza mufele si strange suruburile.

5. Măsoară încărcarea

Dupa ce ai pus bateria noua, porneste motorul si cu un ampermetru obisnuit, pe care il gasesti oriunde, sau la vreun vecin mai tehnic, masoara nivelul de incarcare. Aceasta operatiune se face de obicei in service, dar poti sa o faci si tu, singur, acasa, gratis, convingandu-te ca alternatorul incarca bine bateria.

Daca urmezi acesti pasi, schimbarea unei baterii auto nu va dura mai mult de 15 minute si se va face in siguranta, iar dacă vrei să-ți iei o mașină nouă, intră pe CarZZ.ro și vezi cele mai noi oferte din domeniul auto.