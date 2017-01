Noul Mercedes-Benz Clasa E personalizat de Brabus

Casa de tuning Brabus s-a axat pe brandul Mercedes-Benz inca din 1977, atunci cand s-a infiintat si si-a stabilit sediul in Bottrop, Germania. De atunci si pana in zilele noastre ne-au oferit noua, impatimitilor auto, o serie de programe de tuning care au atras o multime de fani. Sunt multi cei care isi doresc un model care a trecut prin mana specialistilor in tuning, iar noi tindem sa le dam dreptate.