Oficial. Dacia scoate o nouă mașină! Iată cum va arăta modelul nou!

Oficialii Dacia au anunțat o ediție limitată a lui Stepway. Acesta va fi prezentat la salonul auto de la Geneva din martie. Nu se știe însă care va fi modelul ales, întrucât Dacia nu a dat prea multe detalii.

Salonul auto de la Geneva, unul dintre cele mai importante evenimente de acest fel din an, se va desfășura între 8 și 18 martie. Dacia va fi prezentă cu noul Duster, dar și cu o surpriză, o nouă versiune în ediție limitată pentru familia Stepway. Va fi disponibilă pe anumite piețe în cursul acestui an, scrie playtech.ro

Anunțul a fost făcut în cadrul unui comunicat de presă. Oficialii Renault nu au oferit detalii suplimentare cu privire la noua Dacia Stepway.

Pentru moment, constructorul român include versiuni Stepway (pachet de design exterior şi interior mai atractiv) pentru 4 modele: Sandero, Logan MCV, Lodgy și Dokker. În urmă cu un an, tot la Salonul Auto de la Geneva, Dacia prezenta în premieră Logan MCV Stepway.

Gama Dacia Stepway, la mare căutare

Gama Dacia Stepway a prins în rândul clienților Dacia, iar versiunile Stepway se bucură în prezent de un succes major. Mărturie stau cifrele care arată că aproximativ 75% din unitățile Sandero comercializate la nivelul continentului european sunt versiuni Stepway.

La jumătatea verii trecute, Dacia a produs în Franța un Sandero Stepway într-o versiune specială denumită Very Limited Edition. Este vorba despre 150 de exemplare care s-au adresat amatorilor de concerte și celor care-și petrec timpul în familie. Sandero Stepway Very Limited Edition are o caroserie personalizată în culori vii, cu stickere dedicate.

Dacia Duster va primi o nouă motorizare

Francezii de la Renault vor înlocui motorul pe benzină 1,2 litri TCe de 125 de cai putere, disponibil în prezent si pe modelul Dacia Duster, cu unul mai economic de 1,3 litri TCe. Noul motor va fi disponibil cu trei versiuni de putere: 115 cai putere, cu o transmisie manuală, 140 cai putere și 160 de cai putere, cu transmisie manuală sau transmisie automata EDC.

Pe noua Dacia Duster va fi disponibilă versiunea de 140 de cai putere, care a fost introdusă deja pe modelele Renault Scenic și Grand Scenic.