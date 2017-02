Politia Rutiera primeste un Alfa Romeo Giulia Veloce

Sa tot ajungi politist la Politia Rutiera acum in Romania! Nu, nu va ganditi ca au niste salarii impresionante, nicidecum! Nu vom discuta acest aspect acum, mai ales ca nu este un subiect tocmai placut. Am spus asta pentru ca mai nou, cei de la Politia Rutiera se deplaseaza cu niste masini super frumoase, ravnite de multi dintre noi, impatimitii auto.

Si in trecut organele legii au patrulat in modele care mai de care mai puternice. De fapt au avut in posesie adevarati bolizi. Nu stiu daca sunteti la curent, dar intr-un material realizat de o publicatie din strainatate in legatura cu masinile care se afla in garajele politiilor, tara noastra se afla pe loc fruntas.

Politistii romani conduc in misiunile lor masini puternice si au avut in dotare si niste bolizi. Va amintim doar, daca nu stiati deja, ca politistii romani au in dotare un Lotus extrem de rapid, care poate sprinta de la 0 la 100 kilometri/ora in 4 secunde si prinde o viteza maxima de 280 de kilometri/ora. Ba mai mult, Politia Romana are si un alt model la fel de apreciat printre iubitorii auto. Este vorba despre un Jaguar XFR, care furnizeaza nici mai mult, nici mai putin de 510 cai putere.

