Skoda prezinta Kodiaq Scout

Sfarsitul lunii ianuarie ne aduce vesti noi si din partea celor de la Skoda, producatorul ceh lansand o versiune dedicata pasionatilor de off-road – Kodiaq Scout. Noul model ar urma sa beneficieze de aportul unui sistem de tractiune integrala si de o garda la sol marita de 194 de milimetri. Vorbim in continuare despre ce noutati ne aduce acest nou model si despre planurile pe care le au cei de la Skoda pentru perioada urmatoare.

Modelul Kodiaq se bucura de un succes destul de consistent in ultima perioada, ceea ce ii face pe specialistii din Cehia sa se gandeasca serios la noi variante pentru acest model. Daca in urma nu cu mult timp, reprezentantii acestora vorbeau despre o versiune de performanta Kodiaq RS, iata ca acum aflam despre o noua versiune dedicata celor care sunt interesati in special de capacitatile off-road.

Modelele Skoda Kodiaq Scout vor arata foarte bine si la interior, acolo unde specialistii producatorului ceh vor sa ofere viitorilor soferi si pasageri aceeasi experienta placuta ca si pana acum.

