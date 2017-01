Stii cat combustibil consuma un Bugatti Veyron?

Multi dintre voi stiu ca Bugatti Veyron este una dintre cele mai extreme super masini de pe piata si a fost inlocuita anul trecut in luna martie cu Chiron, care este mai puternic si mai rapid decat predecesorul sau. Astazi insa venim cu o intrebare: te-ai gandit cat consuma un Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse?

Pentru cei ce nu stiu, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ascunde sub designul impresionant un motor W16 de 8 litri, ce dezvolta 1200 cai putere si 1500 Nm.

Conform datelor oficiale, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse poate accelera de la 0 la 100 km/h in doar 2.6 secunde, in timp de viteza maxima este de 410 km/h. Daca esti in cautare de viteza, confort, vrei sa fii si cel mai rapid de pe sosele si esti gata sa platesti 1 milion de euro… probabil consumul nu va fi o problema majora pentru tine.

Citeste continuarea articolului pe Cars.ro!