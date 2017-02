Stii cum se spala motorul masinii?

La spalatoria auto am vazut de mai multe ori soferi care isi curatau motorul masinii. La prima vedere m-am gandit: „de ce fac asta?”, iar mai apoi am cautat pe internet sa vad daca motorul chiar trebuie curatat din cand in cand.

Raspunsul l-am aflat dupa ce am citit pe mai multe forumuri cateva pareri ale unor specialisti in domeniu. Da, motorul masinii trebuie curatat din cand in cand. Bine, acum nu va repeziti sa mergeti la spalatorie si sa turnati apa din belsug pe el. Nici cei pe care i-am vazut eu la spalatorie nu faceau asta.

Daca motorul nostru ar avea o eticheta ca aceea pe care o gasim pe haine, aceasta ar avea inscriptionat mesajul „spalat de mana cu atentie - dar doar daca stiti ce aveti de facut”. Si mai mult, ar trebui sa scrie „nu foarte des”. Haideti sa vedem mai in detaliu ce anume putem face noi pentru a ne curata singuri motorul masinii.

