Stii de ce se ard becurile la masina?

Farurile nu sunt doar niste accesorii de conjunctura pentru masina ta, ele fiind necesare mai ales pe timp de noapte. Ba mai mult, sistemul de iluminat al masinii este important si pentru siguranta, acesta fiind motivul pentru care atat de multe masini moderne vin in dotarea standard cu lumini de zi. Bineinteles ca toate becurile au o durata de viata exacta, care ar trebui inscriptionata pe ambalajul becului.

Daca inlocuirea becurilor este o corvoada pentru voi si daca acestea se ard frecvent, cei avizati in acest domeniu sustin ca exista o problema la masina. Si pentru ca aceasta problema am intalnit-o toti la un moment dat, ne-am gandit sa vedem impreuna si sa analizam mai in amanunt care ar putea fi motivele pentru care becurile se ard des si ce am putea face sa evitam schimbarea lor. Asadar, oare de ce se ard becurile masinii?

Prima cauza ar putea fi uzura filamentului. Asa cum va spuneam exista o durata de functionare a becurilor, iar aceasta durata creste odata cu pretul si calitatea becurilor.

Citeste continuarea articolului pe Cars.ro!