SUV-urile de lux se vand ca painea calda in Romania

Toata lumea a putut observa ca Romania ultimilor ani arata din ce in ce mai mult ca o tara a contrastelor, o tara in care desi nivelul de trai nu este unul care sa ne faca cinste, masinile extrem de scumpe se fac vizibile fara nicio problema pe soselele patriei.

Acest lucru a fost demonstrat si de comenzile primite de marii constructori europeni de la clientii romani pe parcursul anului 2016, acestia indreptandu-si atentia spre unele dintre cele mai scumpe modele lansate in ultimul timp.

Anul 2016 a reprezentat un an in care SUV-urile de lux au fost la mare cautare printre soferii romani, asa cum ne arata statisticile realizate. Bentley Bentayga, cel mai scump SUV din lume la acest moment, a fost cumparat in Romania de 12 soferi, in timp ce alti sase si-au indreptat atentia catre alte modele din gama producatorului.

