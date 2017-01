Un BMW M1 gasit intr-un garaj dupa 35 de ani

Unul dintre cele mai interesante modele produse vreodata de cei de la BMW este modelul M1, construit intr-o editie limitata de doar 451 de exemplare. Dezvoltarea sa a inceput pentru prima data in 1978 si s-a sfarsit trei ani mai tarziu, in 1981.

Dat fiind ca este vorba despre un model diferit fata de ceea ce obisnuia sa iasa la acea vreme din uzinele producatorului german, BMW M1 este unul dintre cele mai cautate modele de catre colectionarii auto din intreaga lume. Luand in considerare si exemplarele nu foarte multe in care a fost construit, M1 este in ziua de azi o adevarata bijuterie pentru pasionatii auto.

Ceea ce este cu adevarat surprinzator este ca, sub stratul gros de praf care s-a asternut de-a lungul timpului pe caroseria automobilului, cei care l-au gasit au descoperit o masina aproape noua.

