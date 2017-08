Vezi cum să conduci ecologic! 5 sfaturi utile

Chiar dacă mașinile împovărează mediul înconjurător, acestea sunt o necesitate pentru marea majoritate a oamenilor. Conducătorii auto care sunt conștienți de impactul autoturismului asupra mediului înconjurător, pot reduce efectele nocive urmând câteva reguli simple:

Din punct de vedere ecologic, anvelopele din clasa A sunt cea mai bună alegere pentru conducatorii auto. Anvelopele din aceasta categorie de top conform sistemului european de etichetare a anvelopelor prezinta cea mai mica rezistenta la rulare si, prin urmare, necesita cea mai mica cantitate de energie – si implicit combustibil – pentru a rula.

Eficienta consumului de combustibil este indicata pe eticheta EU a anvelopei printr-o litera de la A la G. Astfel, anvelopele din clasa A au cea mai scazuta rezistenta la rulare, iar cele din clasa G, cea mai ridicata.

Inainte de a-ți cumpara un set de anvelope este recomandata compararea acestor etichete, pentru că pot exista diferente majore intre valorile rezistentei la rulare a anvelopelor din clase diferite. O diferenta de 40 de procente in ceea ce priveste rezistenta la rulare poate afecta consumul de combustibil, in medie, cu 5-6 procente. Spre exemplu, anvelopele de vara Nokian Tyres din clasa A asigura reducerea consumului de combustibil cu pana la 0,6 litri la 100 kilometri, in comparatie cu anvelopele din clasa G. Daca se economisesc 0,6 litri la 100 kilometri, iar combustibilul costa aproximativ 4,5 RON per litru, aceasta insumeaza o economie de 240 de litri si 1080 RON la 40.000 kilometri.

Din punct de vedere ecologic, monitorizarea presiunii anvelopelor este cel mai important aspect al intretinerii acestora. Presiunea corecta in anvelope influenteaza direct rezistenta la rulare a anvelopelor, reducand astfel emisiile polunate.

De exemplu, daca presiunea este prea scazuta, rularea anvelopei va deveni mai dificila, iar automobilul va consuma mai mult combustibil. In sensul reducerii consumului de combustibil, se recomanda o presiune a anvelopelor cu 0,2 bari mai mare decat cea indicata de producatorul auto.

Marea majoritate a consumatorilor observa faptul ca anvelopele care protejeaza mediul inconjurator sunt adesea mai costisitoare, insa costul acestora se amortizeaza in scurt timp prin economiile realizate din costul combustibilului. Producatorii premium investesc, de asemenea, in materii prime prietenoase cu mediul inconjurator si in imbunatatirea procesului de fabricatie pentru a obtine anvelope cat mai ecologice posibil. Impactul cel mai important asupra mediului inconjurator cauzat de anvelope, se datoreaza consumului de combustibil realizat de un vehicul echipat cu anvelope uzate. Insa producatorii de anvelope de inalta calitate isi propun sa reduca acest impact de-a lungul intregului ciclu de viata al anvelopei.

