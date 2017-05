Video! S-a întâmplat pe una dintre cele mai aglomerate şosele din România. Un accident în lanţ a fost surprins de camera de bord a uneia dintre maşinile implicate

Un accident produs pe E85 a fost surprins de o cameră de bord instalată într-una din mașinile implicate. Doi oameni au fost răniţi şi trei maşini au fost distruse în urma impactului, chiar în fața unei benzinării.

Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui autoturism care aparţine unei firme de telefonie mobilă. În imagini se vede cum o maşină gri izbește din spate o alta de culoare albă, care ajunge pe contrasens unde loveşte, la rândul său, vehiculul cu camera de bord.

”În ultima fracţiune l-am văzut că e staţionat şi am auzit o scâjiitură de frână. Cel din spate, Passatul sau ce e acela, l-a lovit şi am văzut că-l aruncă de pe sensul lui. Am tras cât am putut de volan. M-a prins în partea din spate”, a declarat unul dintre șoferi.