VW prezinta Arteon, inlocuitorul lui Passat CC

Vechiul Passat CC a fost, fara urma de indoiala, unul dintre cele mai captivante modele construite vreodata de Volkswagen, asa ca ziua in care constructorul din Wolfsburg a anuntat ca nu-l va mai face a fost una extrem de trista.

Vestea buna este ca un succesor mai mult decat onorabil participa acum la Geneva Motor Show 2017, un model cu un design indraznet si tot luxul interior pe care producatorul german il poate oferi in acest moment.

Stilul caroseriei face din Arteon un model mai usor de condus in fiecare zi, mai ales datorita faptului ca manevrarea bagajelor in si din portbagaj este mult mai facila. Cu locurile din spate pe pozitie, masina are un spatiu de depozitare de peste 563 litri, in timp ce cu acestea pliate, cantitatea de bagaje poate ajunge la 1557 litri. Daca va ganditi la si mai mult spatiu, producatorul promite si o versiune wagon, la un moment dat, in viitor.

