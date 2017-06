100 de zile de vară. Vulcanii Noroioşi, un loc cu peisaj selenar. Tu i-ai vizitat?

100 de zile de vară şi mii de locuri minunate unde ne putem petrece vacanţa. Nici nu este nevoie să părăsim România ca să ne simţim ca pe Lună sau pe Marte.

Este suficient să dăm o fugă până pe dealurile Carpaţilor de curbură din Buzău, la Vulcanii Noroioşi. Un peisaj straniu la prima vedere, de la care însă nu ne vom mai putea lua ochii. La fel cum fac mii de turişti, din toată lumea, în fiecare an.

Şi chiar pe Lună ajungi cu gândul, dacă priveşti urmele lăsate de paşii turiştilor care ajung aici. Sau poate chiar pe Marte, pentru că aşa arată Vulcanii Noroioşi din Buzău. Precum formaţiunile fotografiate în 2009 de NASA, cu ajutorul robotului spaţial.

O atracție pentru turiști

O ciudăţenie a naturii care atrage an de an zeci de mii de turişti. Toţi vor să vadă cum fierbe pământul. Şi să se convingă că la Pâclele Mari sau la Pâclele Mici, realitatea întrece orice poveste şi orice fotografie. Joana ştia destule până acum despre România, dar nimic despre peisajul selenar din curbura munţilor. Gazele naturale îşi caută drum spre suprafaţă. Către final de drum, antrenează ape freatice, calcarele argiloase dizolvate şi argilă pe care le aruncă afară sub formă de noroi.

Izbucneşte din cratere joase cu diametre variate, iar uneori, conurile vulcanilor în miniatură se înalţă. Alteori se bombează şi se rotunjesc, ca muşuroaiele.

Vulcanii Noroioşi sunt împărţiţi în patru zone: La fierbatori, Pîclele Mari, Pîclele Mici şi Beciu. Pîclele Mari, rezervaţie geologică din 1955, acoperă 15 hectare. La 5 km depărtare, Pîclele Mici se întind pe de 10 hectare. Zona e monument al naturii din 1924.

Şi numai bună de vizitat în cele 100 de zile de vară!