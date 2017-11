Dupa Ileana Ciuculete si Denisa Raducu, hepatita a mai facut inca o victimă! A crezut initial ca e racita, dar de fapt..

Cazul Ilenei Ciuculete si cel al Denisei Raducu au fost indelung dezbatute in presa, dupa ce cele doua artiste au contactat un virus hepatic care a dus la sfarsitul lor fulgerator.

Ipotezele imbolnavirii au fost diverse, insa in ambele situatii s-a vorbit despre constractrea virusului hepatic la salonul de manichiura, din cauza ustensilelor nesterilizate.

Publicatia Total Impact a relatat cazul Marilenei, o femeie in varsta de 28 de ani, care s-a trezit peste noapte slabita, iar dupa ce si-a facut analizele, medicii au diagnosticat-o cu hepatita. In prezent, Marilena urmeaza un sir lung de tratamente, insa organismul ei se simte in continuare slabit.

Marilena are 28 de ani. A plecat din Alexandria de şase ani, pentru că aici nu avea nici un viitor. A mai venit, sporadic, la rude!

Ultima vizită a costat-o sănătatea, care se deteriorează de la o lună la alta, in ciuda tratamentelor pe care le urmează.

„Am venit în Alexandria pentru o petrecere! La serviciu aveam un program încărcat care nu îmi permitea, cel puţin în ziua respectivă, să mai ajung la salonul la care mergeam, de obicei, pentru manichiură, în Bucureşti.Aşa că, în drum spre Alexandria, am căutat pe internet un loc în care aş putea merge a doua zi, sâmbătă, pentru o manichiură.Aveam unghii cu gel şi nevoie urgentă de o întreţinere. Nu voiam să merg la acea petrecere neîngrijită!O simplă căutare pe facebook m-a scos din impas! Este plin pe facebook de fete care oferă astfel de servicii, aşa că mi-a fost destul de uşor să găsesc. Am ales una, am sunat-o şi m-a programat imediat. Am fost încântată, vorbea frumos şi era cu 20 de lei mai ieftin decât la salon. M-am bucurat! Oricum, nu prea aveam bani şi mi s-a părut o ofertă bună. A doua zi, am luat un taxi şi m-am dus la programare, într-un bloc din oraş. Mă aştepta în uşă, zâmbitoare! Am intrat într-o cameră, un fel de loc amenajat cu o masă de lucru, unit cu holul de la intrare. Am început să vorbim. Nu am luat în seamă, la vremea aia, câteva amănunte care mi-ar fi salvat sănătatea! Nu ştiu şi nu cred că sterilizase pilele, forfecuţele şi ce mai folosea ea!Am plecat încântată, îmi făcuse şi un model frumos pe unghii, totul era perfect. M-am întors la Bucureşti, după petrecere, şi totul a fost normal! Până într-o zi, când am început să mă simt rău, ca şi cum m-ar lua răceala! Am neglijat, iniţial, am luat ceva de la farmacie şi mi-am continuat viaţa. Cu toate astea, mă simţeam slăbită, din ce în ce mai rău, nici la serviciu nu mai dădeam randament. Am decis să imi fac analize. La început, mi-au spus să iau vitamine! Am luat, dar nici o schimbare, şi tot rău mă simteam. Am mers la o clinică privată! Alte analize, altă aşteptare! Aici mi-au spus că sunt suspectă de hepatită.Evident, am întrebat cum e posibil. Nu am avut niciodată probleme de sănătate. Eram cu analizele la zi. Nu fumez, nu consum alcool, am o viaţă echilibrată.M-au intrebat dacă am suferit vreo intervenţie chirurgicală sau dacă am urmat vreun tratament, dacă mi s-au făcut injecţii, şi, ceea ce mi-a deschis ochii, unde îmi fac MANICHIURA! În acel moment mi-au trecut prin cap tot felul de lucruri. Mi-am adus aminte de cazul Ciuculete, şi, din ce auzisem, ei i s-a tras de la o manichiură. La fel ca ea, nu mă încadram în alte situaţii care ar putea transmite virusul!M-am speriat! Şi acum sunt speriată! Nu mă simt mai bine! În fiecare zi mă trezesc cu frica de a nu îmi fi mai rău. Am acceptat să vorbesc despre această problemă, cu gândul de a trage un semnal de alarma asupra riscurilor la care ne supunem din cauza inconştienţei! SĂNĂTATEA mea a costat DOUĂZECI DE LEI! Ştiu că nu m-a obligat nimeni să merg la manichiură, într-o garsonieră, unde nimeni nu vine în control pentru că nu e ceva oficial, deşi internetul este plin de oferte cu unghii false care funcţionează ilegal! A fost greşeala mea, dar plătită scump. Mult mai scump decât cei 20 de lei la care m-am bucurat! AVEŢI GRIJĂ, fetelor, UNDE MERGEŢI PENTRU ASTFEL DE SERVICII! Niciu eu, ca oricine, nu mi-am imaginat că mi se poate întâmpla ceva, sau că poţi lua o boală de la o simpla pila! M-am înşelat! Şi regret, însă mult prea tarziu.”, a povestit ea.