6 trucuri pentru a obține un preț mai bun când cumperi o mașină la mâna a doua:

Piața mașinilor second hand reprezintă pentru mulți șoferi singura posibilitate viabilă de a achiziționa o mașină puternică la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mâna a doua este și cel mai activ. În 2017, în România, Registrul Auto a constatat că peste 500.000 de unități second hand au fost înregistrate, spre deosebire de zona mașinilor noi, unde anul trecut s-au înmatriculat puțin peste 100.000 de unități. Dacă procesul de achiziționare a unei mașini noi este simplu, atunci când cauți un model second hand, e important să știi cum să negociezi și unde să te uiți pentru a găsi cele mai bune prețuri.