Patronii anunţă că vor scădea salariile de la anul. Controversata taxă de solidaritate va fi plătită de angajaţi

Vor scădea salariile! Acesta este verdictul patronilor din România în timp ce Guvernul încearcă să explice şi SĂ-ŞI explice ce este de fapt taxa de solidaritate.

Cele două procente vor ajunge să fie plătite de angajaţi, spun patronatele. Astăzi, premierul Tudose a încercat şi el să înţeleagă şi să traducă ce a vrut să spună ministrul de Finanţe.

Mihai Tudose, premierul României: "Eu încerc să vorbesc româneşte, nu finanţist, ca domnul Mişa, care, pe fond, din punct de vedere tehnic, a ieşit bine, traducerea a ieşit prost la domnia sa."

Marcel Ciolacu, vicepremier: "Domnul ministru, de aici a ieşit că există o nouă taxă. Nu există nicio nouă taxă. Toţi cei care îşi fac bugetul pe anul viitor, toate companiile pot să bugeteze că vor exista taxe mai puţine, deci cheltuielile vor fi mai mici cu angajaţii."

Mihai Tudose, premierul României: "Şi mai puţine, şi mai mici. Deci, iată, traducem din domnul Mişa în româneşte."

Patronii au înţeles însă altceva. Că e o taxă în plus şi că nu o vor plăti ei. Ci angajaţii. Sau vor da oameni afară. "Poate să ducă la scăderi de salarii în sectorul privat sau chiar la închideri de firme. Dar e posibil din 3 reporteri să am doi, din 3 şoferi să am doi şi să-i alerg mai tare pe aceiaşi bani.", spune Cristian Pârvan, reprezentant al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România.

