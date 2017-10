RCA pentru o lună, plin de comisioane! Pentru o maşină , cea mai ieftină asigurare pentru o lună costă 25 de lei! De ce mai avantajos să o faci pe şase luni sau un an

De cand legislaţia o permite, sute de mii de şoferi au mers pe varianta ieftină şi la îndemână de "poliţă RCA pentru o lună"! Cine îşi cumpără o astfel de asigurare plăteşte câţiva zeci de lei.

Atractive la început, puţini şoferi ştiu că asigurările obligatorii pe o lună ascund comisioane de la 5% până la 100%, în funcţie de compania de asigurare.

În prima jumătate a anului, şoferii de la noi au cumpărat peste 600.000 de asigurări RCA pentru o lună. Astfel de asigurări sunt o gură de oxigen pentru şoferii care suportă cu greu costurile RCA.

Clienţii care cumpără sunt samsarii de maşini. CUT şi a doua categorie sunt cei care locuiesc în zonele rurale cu venituri mici care doar ocazional ajung în zonele urbane şi doar atunci îşi cumpără poliţa RCA.

Doar că puţini ştiu că o astfel de asigurare pentru o lună înseamnă şi comsioane pentru şoferi. Ele sunt stabilite de asigurător, fără a exista o reglementare.

Pentru o maşină de oraş, cea mai ieftină asigurare pentru o lună costă 25 de lei. Adică, asigurătorul după ce a împărţit costul total al poliţei la 12 luni mai câştigă un comision de 5% la fiecare asigurare. Sunt şi cazuri extreme în care, la asigurătorul cel mai scump, poliţa pe o lună este dublă, adică 50 de lei. Ceea ce înseamnă că la final de an, dacă şoferul îşi înnoieşte poliţa în fiecare lună, la acelaşi asigurător, va mai plăti în plus costul unei asigurări pe un an.

În primele şase luni ale acestui an, persoanele fizice din România au cumpărat 604.000 de poliţie de asigurare de răspundere civilă auto , cu valabilitate de o lună, potrivit datelor Autorităţii pentru Supraveghere Financiară. Cum, în total, în această perioadă au fost vândute circa 3,76 milioane de poliţe RCA, rezultă că 16% dintre şoferii care au cumpărat asigurarea pentru maşina lor au preferat să cumpere o asigurare cu valabilitate de doar o lună. După schimbările de legislaţie, este posibilă achiziţionarea de poliţe RCA pe orice durată, de la o lună la un an. Cea mai des încheiată asigurare a fost poliţa RCA cu o valabilitate de şase luni. Urmează asigurările încheiate pe un an şi poliţele cu o durată de o lună.