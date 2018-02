Se dau bani de la stat! Tu îți cunoști drepturile? „E o nouă masură socială menită să îi ajute pe cei cu venituri reduse!”

Chiar dacă România trece în aceste momente printr-o situație economică dificilă, anumite categorii sociale au drepturi pe care, de multe ori, nu și le cunosc.

Astfel, familiile cu un singur părinte din București pot primi un ajutor social de până la 1.200 lei lunar.

Vești excelente! Se dau bani de la stat și nu, chiar nu e o exagerare! Ce trebuie să faci pentru a primi banii în primele luni ale anului!



Pentru a beneficia de acești bani trebuie îndeplinite următoarele condiții: părintele să aibă domiciliul în București și să figureze în baza de date a Direcției Generale de Asistentă Socială de sector că fiind beneficiar al alocației de susținere pentru familia monoparentala.



“In acest moment, din partea statului, prin ministerul de resort, aceste familii primesc o sumă infimă, este vorba de circa 100 de lei.