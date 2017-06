Tarifele RCA au explodat! Asiguratorii au mărit cu 40 de procente prețurile pentru RCA-ul pentru șase luni

Preţurile RCA pentru jumătate de an sunt mai mari şi cu 40% faţă de tarifele de referinţă publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Asigurătorii auc găsit o breşă legislativă şi preţurile la care ar trebui să se raporteze rămân apă de ploaie.

Preţurile RCA sunt în continuare foarte mari pentru tineri. Iar, până la toamnă sunt semne că tarifele vor creşte, spun specialiştrii. Preţurile poliţelor RCA pentru jumătate de an au crescut în ultimele luni. O breşa pe care au găsit-o companiile de asigurări le-a permis să jongleze cu tarifele. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarife de referinţă doar pentru asigurările obligatorii emise pe un an, aşa că cele pe 6 luni au fost imediat ajustate de companii.

Tarifele de referinţă sunt orientative

Peste 70% dintre români cumpără poliţe RCA pe 6 luni, adică peste 4 milioane de români vor cumpăra o poliţa RCA pe 6 luni mai scumpă decţt ar fi trebuit să fie. Asigurătorii profită de această lipsă de reglemntare.

Şi pentru o poliţă pentru un an un tânăr plăteşte acum în jur de 1.500 de lei, cu 20% mai mult faţă de preţul de referinţă publicat de ASF. Pentru jumătate de an, prăpastia este şi mai abruptă. Poliţa RCA este mai scumpă cu 40% faţă de preţul de referinţă.

Oficialii care ar trebui să supravegheze piaţa asigurărilor spun că nu cum să intervină, iar tarifele de referinţă sunt orientative. Firmele de asiguărări se pot raporta la ele, ori nu.

Nu este exclus ca din toamnă tarifele să crească din nou

Percep aceleaşi preţuri pentru asigurările pe jumătate de an, dar şi pentru un an întreg. Specialiştii din domeniul asigurărilor spun că principalii jucători de pe piaţă aşteaptă publicarea legii RCA în Monitorul Oficial, dar şi elaborarea normelor. Nu este exclus ca din toamnă tarifele să crească din nou. Cu toate că Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarife de referinţă pentru toate categoriile de şoferi şi maşini, firmele de asigurări au plusat la preţurile poliţelor pentur jumătate de an.

Cu toate ca legea RCA a fost promulgată și polițele RCA ar trebui raportate dupa niște tarife de referinţă publicate de ASF, asigurătorii nici măcar nu se gândesc să refacă socotelile şi să ajusteze preţurile. de exemplu, un tânăr de 20 de ani, cu o maşină cu o capacitate cilindrică 1200 cmc plăteşte acum 997 de lei asigurarea pentru un an. Conform tarifelor de referinţă ar trebui să plătească 819 lei.