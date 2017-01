TaxEu Forum 2017 prezinta noile modificari fiscale si legislative

A XI-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment de legislatie si fiscalitate, reuneste cele mai importante companii de consultanta fiscala alaturi de reprezentanti ai Ministerului de Finante, care vor oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2017. Evenimentul are loc in perioada 2-3 februarie 2017 la JW Marriott, Bucuresti si va aduce in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.

Prima zi a evenimentului (2 februarie) va fi formata din 3 conferinte si o sesiune speciala de dezbateri si Q&A in care vor fi dezbatute subiecte precum modificarile legislative cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2017, Controlul fiscal pentru perioada urmatoare, noi prevederi legislative pentru TVA aplicabile in 2017.

In cadrul celei de-a doua zile (3 februarie), se vor desfasura seminarii in paralel sustinute de catre companii de consultanta, fiecare dintre acestea abordand teme de actualitate si provocari legislative si fiscale la care vor incerca sa ofere solutii eficiente. De asemenea, participantii vor afla, prin exemple practice si spete actuale, raspunsuri la problemele generate de legislatia in vigoare si cum pot fi gestionate schimbarile din industrie.

La eveniment vor participa specialisti din domeniu, dintre care: Dan Badin (Partener coordonator servicii fiscale si juridice, Deloitte Romania), Adrian Rus (Partener, Preturi de transfer, EY Romania), Gabriel Biris (Partner, Biris Goran), Angela Rosca (Managing Partner, Taxhouse-Taxand Romania), Mihaela Mitroi (Partener, Lider Servicii de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania si Europa de Sud-Est), Dan Barascu (Tax Partner, BDO Romania), Mihaela Pohaci (Partener, PNSA TAX), Dan Schwartz (Managing Partner, RSM Romania), Nadia Oanea (Executive Director, Grant Thornton Romania), Anca Grigorescu (Partner, bpv Grigorescu Stefanica).

TaxEU Forum 2017 este organizat de Evensys in parteneriat cu EY Romania, Deloitte, PwC Romania, TaxHouse-Taxand Romania, Biris Goran, PNSA TAX, RSM Romania, BDO Romania, bpv Grigorescu Stefanica si Grant Thornton Romania.

Detalii complete despre eveniment si inscriere sunt disponibile pe site-ul dedicat: www.taxeu.ro.

Despre Evensys

Cu peste 11 ani de experienta in dezvoltarea de conferinte si seminarii proprii, Evensys organizeaza in acest moment o paleta larga de evenimente, ce trateaza tematici actuale, relevante atat pentru industria de business locala, cat si pentru cea din Europa Centrala si de Est. Astfel, Evensys dezvolta conferinte si seminarii proprii, ce acopera 5 arii de expertiza: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, Real Estate si Retail.