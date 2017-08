Arestat pentru că a dansat Macarena! Un puști s-a trezit luat pe sus de autorități, pentru "un comportament public nepotrivit” (VIDEO)

Poliţia saudită a anunţat marţi că a reţinut un băiat în vârstă de 14 ani care a fost filmat dansând pe ”Macarena” într-o intersecţie din oraşul Djedda. Videoclipul a fost distribuit pe reţelele de socializare, adolescentul fiind lăudat pentru acţiunea sa.

Numele băiatului şi naţionalitatea lui nu au fost dezvăluite. Adolescentul a fost interogat pentru a dat dovadă de ”un comportament public nepotrivit” şi pentru că a perturbat traficul în zonă, se arată într-un comunicat transmis de poliţie.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF