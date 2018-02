Atac armat la un liceu din Florida. Cel puţin 20 de persoane au fost rănite. O echipă SWAT a fost trimisă la faţa loculu

UPDATE 23:00 - Cel puţin 20 de persoane au fost rănite

Cel puţin 20 de elevi au fost răniţi în urma incidentului armat de la liceul din Parkland, Florida, presa locală anunţând că un elev este suspectat ca fiind autorul atacului.

La Liceul Marjory Stoneman Douglas s-a instituit un ”cod roşu”, iar accesul a fost interzis, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului şerifului.

Marjory Stoneman Douglas student to CBS News: "I'm hearing that the shooting happened in the freshman building...it's really just a new building that they built a couple of years ago. It's its own building. It's not connected via hallways or anything." https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/Dr26C7vxJZ