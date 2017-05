ATENTAT ÎN MANCHESTER. "Oamenii aveau găuri în spate. Mirosea a carne arsă". Un om al străzii, care cerşea, a prins în braţe o fetiţă fără picioare, în timp ce mama copilei îşi dădea ultima suflare

Tineri mutilaţi la un concert al unui star pop american, zeci de răniţi, cu hainele sfâşiate şi trupurile pline de sânge, după ce un musulman radicalizat s-a aruncat în aer. Părinţi disperaţi au început imediat căutările. Printre ei, şi români care nu ştiau ce s-a întâmplat cu fiii lor, studenţi în Regat.

În sala plină cu zeci de mii de oameni, când s-a oprit muzica, s-a auzit explozia. 22 nu au supravieţuit. 59 sunt grav răniţi, în cel mai sângeros atac terorist din ultimii ani.

"A fost o explozie uriaşă.Toată lumea ţipa şi ne-am gândit că ar putea fi o bombă. Când am ieşit din Arenă, erau cadavre peste tot", este declarația unei copile care a reușit să supraviețuiască.

ATENTAT ÎN MANCHESTER. Tragedia celor 22 de suflete care au pierit a produs reacţii dure și emoționante, în toată lumea: "Tinerii frumoși și inocenți au fost uciși de ratați diabolici"

Supravieţuitorii se calcă în picioare, sar de la balcoane şi strigă după ajutor. Copii rătăciţi de părinţi nu ştiu încotro s-o apuce. E masacrul inocenţilor.

"Oamenii doar se împingeau şi încercau să iasă şi eu ţipam la ei să nu se mai împingă pentru fata mea va fi strivită", mărturisește o mamă, printre lacrimi.

Un om al străzii care cerşea la intrarea în arenă, prinde în braţe o fetiţă fără picioare. La doi paşi de el, mama copilei îşi dă ultima suflare.

Cea mai tânără victimă a atacului din Manchester a înlăcrimat lumea! Saffie Rose avea opt ani și a mers cu mama și cu sora ei la concert. O iubea pe Ariana Grande

"O femeie mi-a murit în braţe. O fetiţă a rămas brusc fără picioare. Nu mă mai pot opri din plâns", a povestit bărbatul în vârstă de 33 de ani. "Erau oameni întinşi peste tot. Am văzut o fetiţă. Nu mai avea picioare. Am învelit-o într-un tricou şi am întrebat-o 'Unde sunt părinţii tăi? Mi-a răspuns: Tata este la serviciu, mama este aici.

Erau pene şi şuruburi peste tot. Oamenii aveau găuri în spate. Nu pot să trec peste urletele pe care le tot aud şi peste miros. Miroasea a carne arsă", își amintește bărbatul, potrivit yorkshireeveningpost.co.uk.

22 de oameni au murit şi alţi 59 au fost răniţi. Printre ei, şi 12 copii. Este cel mai grav atentat de pe teritoriul britanic de la atacurile din iulie 2005 de la Londra. Deocamdată, ministerul de externe de la Bucureşti anunţă că nu au fost identificaţi şi români printre victime.