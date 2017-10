Atentat sinucigaș într-un lăcaș de cult din capitala afgană: Sunt cel puțin 30 de morți, după ce o bombă a explodat în interior

Un atacator sinucigaş a detonat bomba pe care o avea asupra sa, declanşând o puternică explozie în interiorul moscheii.

Din primele informații transmise de presa internațională, forţele de securitate au evacuat cel puţin 30 de cadavre de la locul exploziei, dar numărul total al victimelor nu este cunoscut deocamdată.

At least 30 killed in bomb attack on Shia mosque in Afghan capital Kabul #KabulAttack pic.twitter.com/pj5K2800EV