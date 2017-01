Atentatul din Istanbul: 39 de morți. Atacatorul se numește Iakhe Mashparov și a luptat pentru jihadiştii Statului Islamic. Soția: ”Nu am ştiut că este simpatizant ISIS!”

Experţii turci susţin că atacatorul a demonstrat că avea un antrenament extensiv în utilizarea armelor. Acesta a tras aproximativ 120 de gloanţe cu o puşcă Kalaşnikov şi a reuşit să scape în noaptea atacului armat de forţele de securitate care au intervenit la clubul Reina.

De asemenea, atacatorul a utilizat o tehnică învăţată în războiul sirian, trăgând cu arma fixată în şold pentru a produce un număr cât mai ridicat de victime în clubul aglomerat din Istanbul.

În plus, presa turcă a publicat „o înregistrare selfie” cu un bărbat despre care scrie că este autorul atacului de la clubul Reina din Istanbul.

Imaginile îl arată pe presupusul terorist filmându-se în Piaţa Taksim. Nu este clar deocamdată dacă înregistrarea a fost făcută înainte sau după masacrul din noaptea de Anul Nou.

Jihadiştii Statului Islamic au revendicat deja atacul armat din Istanbul şi există informaţii că atacatorul a fost antrenat în lupte de stradă în Siria.

Prioritatea autorităţilor turce este de a-l captura pe atacator şi de a neutraliza celula teroristă care l-a susţinut, în încercarea de a preveni repetarea unui asemenea atac armat.

De asemenea, un atac similar trebuia să aibă loc în noaptea dintre ani în Ankara. Însă, autorităţile turce au reuşit să-i aresteze la timp pe cei opt presupuşi jihadişti implicaţi în organizarea atentatului.

Presa turcă a publicat imagini cu un paşaport care i-ar aparţine presupusului atacator originar din Kîrgîzstan. Imaginile arată că atacatorul este un cetăţean kîrgîz pe nume Iakhe Mashparov şi s-a născut în 1988.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg