După 146 de ani de activitate, BARNUM, cel mai iubit circ din Statele Unite, s-a închis! Ultima reprezentație a strâns 17.000 de persoane. "Oamenii au izbucnit în plâns, în acelaşi timp"

Celebrul circ Barnum, deschis în Statele Unite în 1871, și-a anunțat închiderea în luna mai, după 146 de ani de spectacole. din cauza presiunilor făcute de organizaţiile pentru protecţia animalelor. După ce acum un an au renunţat la spectacolele cu elefanţi, vânzările au scăzut dramatic și, într-un final, compania a ajuns să nu-și mai poată susţine costurile.

”Oricât de mare ar fi această instituţie americană, este un moment trist”, a declarat maestrul de ceremonii Johnathan Lee Iverson.

Astfel, după aproape un secol şi jumătate de activitate, cel mai iubit circ al americanilor s-a închis. Insa, inainte de marele final, a sustinut o ultimă reprezentaţie, la care au participat 17 mii de oameni.

Pentru artiştii circului, show-ul de duminică seară a reprezentat sfârşitul unei ere, al unei comunităţi unite, ai cărei membrii au trăit mai mult în trenuri, deplasându-se spre următoarele show-uri. Ultimul spectacol pus în scenă de circul Ringling Brothers and Barnum & Bailey, promovat sub sintagma ”Cel mai mare show de pe Pământ” (”Greatest Show on Earth”), a fost difuzat live printr-un streaming.

Înainte de spectacol, David Vassalo, un clovn al acestui circ itinerant, a acordat o scurtă declaraţie pentru Reuters, scrie news.ro:

”Pentru fiecare artist din lume, a fost un vis să facă parte din acest show, cel mai mare show din lume. Nici nu pot să descriu cât am fost de fericit să fac parte din acest proiect şi, desigur, sunt trist că va trebui să mă trezesc din acest vis minunat”.

Ringling Bros a fost ultimul circ american care se deplasa cu trenul între spectacole. Până duminică, trenul companiei a reprezentat locuinţa principală pentru cei mai mulţi dintre artiştii acestui circ, care provin din 13 ţări.

”Am învăţat să merg în tren, părinţii mei trăiau în acest tren atunci când eu m-am născut”, a declarat pentru BBC Ivan Vargas, un artist de circ aflat la a şasea generaţie, care s-a născut între două reprezentaţii duminicale ale acestei companii.

”Lovitura de graţie” a venit pe 14 ianuarie 2017, după ultimul show dintr-o serie de şase reprezentaţii în Orlando, Florida, când compania a anunţat că va anula spectacolul cu animale sălbatice ”Greatest Show on Earth”, punând astfel capăt unei istorii de 146 de ani în industria de divertisment. Vestea i-a şocat pe angajaţi.

”Am văzut cum sute de persoane au izbucnit în plâns în acelaşi timp”, îşi aminteşte maestrul de ceremonii Kristen Michelle Wilson, prima femeie din istoria circului Ringling Brothers and Barnum & Bailey care a deţinut această funcţie.

Ea renunţase cu doar patru luni înainte la un loc de muncă, un apartament şi un automobil pentru a se alătura acestei companii. Însă ”spectacolul trebuie să continue”. ”În ziua următoare, am revenit cu toţii şi am susţinut încă două show-uri”, a dezvăluit ea.

Trupa de circ a apărut în filmul ”The Greatest Show on Earth” din 1952. Regizat de Cecil B. DeMille, lungmetrajul a câştigat două premii Oscar, inclusiv la categoria ”cel mai bun film”.

Reprezentanții circului au precizat, într-un comunicat, că Barnum nu mai poate supraviețui din punct de vedere financiar, în urma creșterii costurilor și a scăderii vânzărilor de bilete, după ce activiștii pentru drepturile animalelor au forțat circul să scoată elefanții din spectacolele sale.

Cunoscuta organizație pentru drepturile animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a salutat închiderea circului, precizând că aceasta reprezintă un exemplu pentru "marile circuri care fac în continuare animalele să sufere", dar și "un semn că timpurile se schimbă".

Un caz asemănător a lăsat Circul Globus din România, la începutul acestui an, fără dresura de animale. Proiectul a fost propus după ce, pe 12 ianuarie, 11 animale, printre care doi tigri, au murit, în urma unui incendiu la un adăpost al Circului Globus. Pompierii au reuşit să salveze atunci alte peste 20 de animale, între care tigri, cămile şi ponei.

Însă, nu la aceleași proporții s-a rezumat și incendiul din 1944, cu ocazia unui show susținut de circul BARNUM. Atunci, a avut una dintre cele mai mari drame din istoria Statelor Unite. Un incendiu a mistuit peste 160 de oameni, printre ei, românul Martin ”Max” Marcus, născut la București, cu 44 de ani în urmă, stabilit în SUA.